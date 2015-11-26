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Le chant noir

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Новая песня LE CHANT NOIR



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"Eloa, Le Bel Ange", новая песня группы LE CHANT NOIR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома La Société Satanique des Poètes Morts:

“Messe noir”
“Le vampire”
“Prière à Satan”
“Nuit de l'enfer”
“Le baron sanglant”
“Marche infernale”
“Les métamorphoses du vampire”
“La danse macabre”
“Eloa, Le bel ange”
“La morte vivante”

Exclusive: LE CHANT NOIR Premiers New Single вЂњEloa, Le Bel AngeвЂќ



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