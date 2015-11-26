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Новая песня LE CHANT NOIR



"Eloa, Le Bel Ange", новая песня группы LE CHANT NOIR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома La Société Satanique des Poètes Morts:



“Messe noir”

“Le vampire”

“Prière à Satan”

“Nuit de l'enfer”

“Le baron sanglant”

“Marche infernale”

“Les métamorphoses du vampire”

“La danse macabre”

“Eloa, Le bel ange”

“La morte vivante”

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