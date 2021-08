сегодня



Новая песня DOEDSVANGR



"As The Rivers Bleed Their Blessings", новая песня DOEDSVANGR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Serpents Ov Old", выход которого намечен на 29 октября.



Трек-лист:



01. Serpents Ov Old

02. As The Rivers Bleed Their Blessings

03. Flagelist

04. Imperialis

05. White Finger

06. Black Dragon Phoenix

07. Carrier Of Heads

08. The Salt Marsh

09. Poisonous Tides







