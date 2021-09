сегодня



Умер бывший барабанщик SECRETS OF THE MOON



SECRETS OF THE MOON опубликовали следующее сообщение:



«С глубоким прискорбием мы сообщаем, что наш первый и давний барабанщик Бьорн "Фрейзер" Шюнеманн скончался в прошлый четверг. Бьёрн был невероятным барабанщиком, и его замечательный стиль сформировал наши ранние релизы так же, как его личность сформировала наш внутренний круг. Покойся с миром, командор. Ты будешь являться нам во снах. Наши соболезнования семье и близким Бьёрна».





