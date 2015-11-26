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Secrets of the Moon

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1 сен 2021 : 		 Умер бывший барабанщик SECRETS OF THE MOON

27 апр 2020 : 		 Новое видео SECRETS OF THE MOON

15 мар 2020 : 		 Новый сингл SECRETS OF THE MOON

24 фев 2016 : 		 Новое видео SECRETS OF THE MOON

21 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от SECRETS OF THE MOON

9 ноя 2015 : 		 Новая песня SECRETS OF THE MOON

28 сен 2015 : 		 Новый альбом SECRETS OF THE MOON выйдет в декабре

16 мар 2012 : 		 Новый альбом SECRETS OF THE MOON доступен для прослушивания

24 фев 2012 : 		 Новое видео SECRETS OF THE MOON

22 янв 2012 : 		 Новый альбом SECRETS OF THE MOON выйдет в марте

1 авг 2011 : 		 Новый 7"-релиз от SECRETS OF THE MOON

7 апр 2011 : 		 SECRETS OF THE MOON начали сведение

19 сен 2010 : 		 Трек-лист нового альбома SECRETS OF THE MOON

12 авг 2010 : 		 Детали виниловых изданий SECRETS OF THE MOON

18 янв 2010 : 		 SECRETS OF THE MOON объявили имя нового гитариста

19 авг 2009 : 		 Выход альбома SECRETS OF THE MOON отложен

5 авг 2009 : 		 Новая песня SECRETS OF THE MOON

27 июл 2009 : 		 Новый альбом SECRETS OF THE MOON выйдет в трёх видах

14 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома SECRETS OF THE MOON

9 май 2009 : 		 Трек-лист нового альбома SECRETS OF THE MOON

17 мар 2009 : 		 SECRETS OF THE MOON завершили запись альбома

20 янв 2009 : 		 SECRETS OF THE MOON завершают написание песен для нового альбома

16 окт 2008 : 		 SECRETS OF THE MOON анонсировали нового гитариста

10 янв 2008 : 		 SECRETS OF THE MOON расстались с басистом

8 июл 2006 : 		 SECRETS OF THE MOON завершили работу над новым альбомом
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Умер бывший барабанщик SECRETS OF THE MOON



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SECRETS OF THE MOON опубликовали следующее сообщение:

«С глубоким прискорбием мы сообщаем, что наш первый и давний барабанщик Бьорн "Фрейзер" Шюнеманн скончался в прошлый четверг. Бьёрн был невероятным барабанщиком, и его замечательный стиль сформировал наши ранние релизы так же, как его личность сформировала наш внутренний круг. Покойся с миром, командор. Ты будешь являться нам во снах. Наши соболезнования семье и близким Бьёрна».



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