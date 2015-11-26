Умер бывший барабанщик SECRETS OF THE MOON

SECRETS OF THE MOON опубликовали следующее сообщение:
«С глубоким прискорбием мы сообщаем, что наш первый и давний барабанщик Бьорн "Фрейзер" Шюнеманн скончался в прошлый четверг. Бьёрн был невероятным барабанщиком, и его замечательный стиль сформировал наши ранние релизы так же, как его личность сформировала наш внутренний круг. Покойся с миром, командор. Ты будешь являться нам во снах. Наши соболезнования семье и близким Бьёрна».
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