"Into The Realm Of Na-Girt-A-Lu", новая песня CULT OF ELBON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Black Flame Dominion", выход которого намечен на 29 октября.







