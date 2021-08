31 авг 2021



WITHIN DESTRUCTION расстались с гитаристом



WITHIN DESTRUCTION опубликовали следующее сообщение:



«К сожалению, мы решили расстаться с Francesco. Мы знаем, что вы хотите узнать подробности драмы, но их буквально нет. В конечном счете, все свелось к нашим планам на 2022 год, и мы поняли, что не сможем идти по одному и тому же пути в одном и том же темпе.



Мы остаемся хорошими друзьями и хотели бы поблагодарить его за всю тяжелую работу и усилия, которые он приложил за последние два года, и пожелать ему всего наилучшего в его карьере».



Filigoi добавил: «Возможно, для большинства из вас это станет сюрпризом, но я решил расстаться с WITHIN DESTRUCTION. Я очень благодарен за совместное путешествие за последние пару лет — гастроли по миру с ребятами и создание альбома Yōkai были одним из лучших событий в моей жизни. Наша командная работа была невероятной и заставила меня сильно вырасти, как в профессиональном, так и в человеческом плане. В то же время, мои приоритеты в музыке и жизни изменились, и сейчас, как никогда раньше, я чувствую необходимость начать новую главу.



В начале этого года я получил травму запястья, из-за которой в течение нескольких месяцев я не мог заниматься ничем, связанным с гитарой. Я смог восстановиться и сыграть несколько концертов с WD, но я все еще не на 100% и не смогу участвовать в обширных гастролях, поэтому следующие месяцы я потрачу на то, чтобы восстановить свое здоровье в целом. В связи с этим я хочу расставить приоритеты в пользу более стабильной работы и избежать конфликтов с планами группы и гастрольным графиком. Это означает много новых видео, новой сольной музыки, и да, новый Abiogenesis.



Я могу участвовать или не участвовать в будущей музыке WD — все, что я могу сказать вам на данный момент, это то, что новый альбом будет совершенно нового уровня, и я не могу дождаться новой эволюции группы, чтобы покорить мир.



Я не могу выразить словами, как много значит для меня ваша поддержка, даже самое незначительное взаимодействие или сообщение. Я надеюсь, что оставил положительный след в вашей жизни благодаря WITHIN DESTRUCTION, и буду продолжать создавать лучшую музыку, на которую способен. Спасибо, что не остались равнодушными, с большой любовью!»





