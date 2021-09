сегодня



Видео с текстом от SAILING BEFORE THE WIND



SAILING BEFORE THE WIND опубликовали видео с текстом к композиции "Misguided Sunrise", в записи которой принимал участие Lucas Spencer из Feed The Addiction. Этот трек взят из нового ЕР "Immemorial", выпущенного двадцатого августа.







