Саундтрек к документальному фильму THE VELVET UNDERGROUND выйдет осенью



15 октября состоится релиз саундтрека к документальному фильму THE VELVET UNDERGROUND "The Velvet Underground: A Documentary Film By Todd Haynes - Music From The Motion Picture Soundtrack", в который войдут следующие треки:



Disc 1



01. Venus In Furs - THE VELVET UNDERGROUND (5:12)



02. The Wind - THE DIABLOS (3:05)



03. 17 XII 63 NYC The Fire Is A Mirror (excerpt) - THE THEATRE OF ETERNAL MUSIC (6:21)



04. Heroin [mono] - THE VELVET UNDERGROUND (7:14)



05. Road Runner (Live) - BO DIDDLEY (4:14)



06. The Ostrich - THE PRIMITIVES (2:25)



07. I'm Waiting For The Man - THE VELVET UNDERGROUND (4:40)



08. Chelsea Girls - NICO (7:27)



09. Sunday Morning - THE VELVET UNDERGROUND (2:56 )



Disc 2



01. Sister Ray (Live) - THE VELVET UNDERGROUND (19:03)



02. Pale Blue Eyes - THE VELVET UNDERGROUND (5:40)



03. Foggy Notion - THE VELVET UNDERGROUND (6:59)



04. After Hours (Live) Version 1 - THE VELVET UNDERGROUND (2:56)



05. Sweet Jane - THE VELVET UNDERGROUND (4:09)



06. Ocean - THE VELVET UNDERGROUND (5:14)



07. All Tomorrow's Parties - THE VELVET UNDERGROUND (5:53)







