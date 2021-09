сегодня



Музыканты NOVEMBERS DOOM, YAKUZA, CHROME WAVES в CONTRITION



Disorder Recordings объявили о заключении контракта с группой CONTRITION, в состав которой входят Jerome Marshall (Cobalt, Yakuza), Garry Naples (Novembers Doom, Without Waves), Jeff Wilson (Chrome Waves, Deeper Graves, ex-Wolvhammer) и Jon Woodring (Bones, ex-Usurper). Релиз дебютного альбома, получившего название Broken Mortal Coil, намечен на 29 октября.



Трек-лист:



"Diluted"

"Amped"

"Nihilistic Right"

"For Misery"

"Desolation Star"

"Added Subtraction"

"Without Guilt"

"Tourette’s" (Nirvana cover)







