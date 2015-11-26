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Contrition

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Музыканты NOVEMBERS DOOM, YAKUZA, CHROME WAVES в CONTRITION



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Disorder Recordings объявили о заключении контракта с группой CONTRITION, в состав которой входят Jerome Marshall (Cobalt, Yakuza), Garry Naples (Novembers Doom, Without Waves), Jeff Wilson (Chrome Waves, Deeper Graves, ex-Wolvhammer) и Jon Woodring (Bones, ex-Usurper). Релиз дебютного альбома, получившего название Broken Mortal Coil, намечен на 29 октября.

Трек-лист:

"Diluted"
"Amped"
"Nihilistic Right"
"For Misery"
"Desolation Star"
"Added Subtraction"
"Without Guilt"
"Tourette’s" (Nirvana cover)

CONTRITION - Chicago Metal Act Uniting Members Of NOVEMBERS DOOM, YAKUZA, CHROME WAVES To Release Broken Mortal Coil Debut



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