Музыканты NOVEMBERS DOOM, YAKUZA, CHROME WAVES в CONTRITION
Disorder Recordings объявили о заключении контракта с группой CONTRITION, в состав которой входят Jerome Marshall (Cobalt, Yakuza), Garry Naples (Novembers Doom, Without Waves), Jeff Wilson (Chrome Waves, Deeper Graves, ex-Wolvhammer) и Jon Woodring (Bones, ex-Usurper). Релиз дебютного альбома, получившего название Broken Mortal Coil, намечен на 29 октября.
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