Новое видео DROTT



“Arch Of Gloom”, новое видео группы DROTT, в состав которой входят Arve Isdal (Enslaved), Ivar Thormodsæter (Ulver) и Matias Monsen, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Orcus", выходящего в следующих версиях:



- CD Digipack Trifold

- 12” Black vinyl in Gatefold

- 12” Gold vinyl in Gatefold – Limited to 100 copies, By Norse Music online stores exclusive

- 12” Milky Clear w/ Black and Gold Splatter in Gatefold - Limited to 100 copies, By Norse Music online stores exclusive

- Digital



Трек-лист:



"The Lure"

"Caerdroia"

"Katabasis"

"The Strait"

"Psychopomp"

"By The Lunar Lake"

"The Marauders"

"Grey Gull"

"Arch Of Gloom"

"Orcus"







