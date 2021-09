сегодня



Новый альбом LOCAL H выйдет осенью



LOCAL H выпустят новый релиз "Local H's Awesome Quarantine Mix-Tape #3", который будет доступен в форматах CD/LP/4x7" boxset/CS/digital, начиная с восьмого октября на Brutal Panda Records.



Трек-лист:



01. When Doves Cry (Acoustic) (PRINCE cover)



02. Strangers (THE KINKS cover)



03. Brandy (LOOKING GLASS cover)



04. Here Comes The Rain Again (EURYTHMICS cover)



05. Big Log (ROBERT PLANT cover)



06. Hackensack (FOUNTAINS OF WAYNE cover)



07. Ugly Sunday (MARK LANEGAN cover)



08. Dreaming (BLONDIE cover)



09. When Doves Cry (Electric) (PRINCE cover)



















+0 -1



просмотров: 89