Видео с текстом от ARTACH



ARTACH опубликовали официальное видео с текстом на песню “Ice Throne”. Этот трек взят из альбома "Sworn To Avenge", имеющего следующий трек-лист:



“Tuiteam An Duine”

“Ice Throne”

“Shimmer”

“Endless Tundra”

“Into The Frozen Woodlands”

“She Gathers Leaves”

“Mistress Of Black Thorns”

