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9 сен 2021
Новая песня TORTURE OF HYPOCRISY
"Tech-Addict", новое видео группы TORTURE OF HYPOCRISY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Humanufacture, выходящего первого октября:
"Synthetic Entity"
"Tech-Addict"
"Homo Globalis"
"GDP Serfdom"
"Social Credit System"
"Info Wars"
"Unperson"
"A Miracle Of Life"
"Body Parts Reproduction Facility"
"Mass Murder Mechanism"
"Deep State"
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nabastak_
А облоги будто из игры какой - прикольные.
grgr
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