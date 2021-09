все новости группы







Torture of Hypocrisy

Польша

-

Новая песня TORTURE OF HYPOCRISY



9 сен 2021



Новая песня TORTURE OF HYPOCRISY



"Tech-Addict", новое видео группы TORTURE OF HYPOCRISY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Humanufacture, выходящего первого октября:



"Synthetic Entity"

"Tech-Addict"

"Homo Globalis"

"GDP Serfdom"

"Social Credit System"

"Info Wars"

"Unperson"

"A Miracle Of Life"

"Body Parts Reproduction Facility"

"Mass Murder Mechanism"

