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Torture of Hypocrisy

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Стиль
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|||| 9 сен 2021

Новая песня TORTURE OF HYPOCRISY



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"Tech-Addict", новое видео группы TORTURE OF HYPOCRISY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Humanufacture, выходящего первого октября:

"Synthetic Entity"
"Tech-Addict"
"Homo Globalis"
"GDP Serfdom"
"Social Credit System"
"Info Wars"
"Unperson"
"A Miracle Of Life"
"Body Parts Reproduction Facility"
"Mass Murder Mechanism"
"Deep State"

TORTURE OF HYPOCRISY Share



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

nabastak_


9 сен 2021, 23:46		Показалось, дерьмина.
А облоги будто из игры какой - прикольные.

grgr


10 сен 2021, 00:20		Это тебе не показалось.


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