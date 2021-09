сегодня



Музыканты KING CRIMSON, PETER GABRIEL, FRANK ZAPPA на новом альбоме MARCO MATTEI



MARCO MATTEI девятнадцатого ноября на 7D Media/Third Star Records выпустит первый сольный альбом, получивший название "Out Of Control". В качестве гостей в записи материала принимали участие Tony Levin (King Crimson, Peter Gabriel), Fabio Trentini (Le Orme, Markus Reuter), Jerry Marotta (Peter Gabriel, Hall & Oates), Pat Mastelotto (King Crimson, XTC), Chad Wackerman (Frank Zappa, Allan Holdsworth), Clive Deamer (Portishead, Radiohead, Robert Plant).



Трек-лист:



“Would I Be Me”

“Picture In A Frame”

“More Intense”

“I’ll Be Born”

“Lullaby For You”

“Anymore”

“Tomorrow”

“Void”

“On Your Side”

“After Tomorrow”

“Hidden Gems”

“Gone”



Список музыкантов:



Electric and Acoustic Guitars, Guitar Loops, Resonator, Bouzouki, Electric Bass, Bowed Electric Bass, Vocals, Shaker, Electronic and Acoustic Percussion, Samples and Programming: Marco Mattei

Vocals: Dave Bond (1,3,9), Matthew Brown (2), Felix Brandt (4,5), Barak Seguin (6), Richard Farrell (8)

Drums and Percussion: Jerry Marotta (1,9,11), Pat Mastelotto (2), Chad Wackerman (8), Clive Deamer (3), Matt Crain (6), Gianni Pierannunzio (7), Salvatore Mennella (12), Matilde Mattei (Shaker on 7)

Bass: Tony Levin (1,2,9), Fabio Trentini (8), Gabriele Bibbi Ferrari (12)

Duilio Galioto: Synths, Moog, Wurlitzer, Piano, Mellotron (3,8,9)

Paolo Gianfrate: Keyboards (6)

Dave Bond: Mandolin (1)

Marco Planells: Sitar (1)

Paul Johnson: Flute and Whistle (4)

Diederik van den Brandt: Pedal Steel (5)

Rob Wakefield : Violin (5)

Max Rosati: Lead Electric Guitar (8)

Mauro Munzi: Reverse Piano (9)







просмотров: 199