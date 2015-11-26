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Resist & Bite

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Новое видео RESIST & BITE



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"I", новое видео группы RESIST & BITE, основанной бывшим гитаристом TESLA Tommy Skeoch'ем, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Resist & Bite".

Трек-лист:

01. Blood On Me

02. Fate

03. Bombs

04. A Soul For Mary

05. I

06. Already Said

07. Afterneath

08. Till Tomorrow

09. Home

10. Crazy

11. Up In Flames

12. Scream

13. Say Watcha Want

RESIST & BITE Feat. Former TESLA Guitarist TOMMY SKEOCH: Video For





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