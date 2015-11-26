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Новое видео RESIST & BITE
"I", новое видео группы RESIST & BITE, основанной бывшим гитаристом TESLA Tommy Skeoch'ем, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Resist & Bite".
Трек-лист:
01. Blood On Me
02. Fate
03. Bombs
04. A Soul For Mary
05. I
06. Already Said
07. Afterneath
08. Till Tomorrow
09. Home
10. Crazy
11. Up In Flames
12. Scream
13. Say Watcha Want
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