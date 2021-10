сегодня



Новое видео RESIST & BITE



"I", новое видео группы RESIST & BITE, основанной бывшим гитаристом TESLA Tommy Skeoch'ем, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Resist & Bite".



Трек-лист:



01. Blood On Me



02. Fate



03. Bombs



04. A Soul For Mary



05. I



06. Already Said



07. Afterneath



08. Till Tomorrow



09. Home



10. Crazy



11. Up In Flames



12. Scream



13. Say Watcha Want













