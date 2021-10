сегодня



Новый альбом BEATALLICA выйдет осенью



BEATALLICA выпустят новую, четвёртую по счету студийную работу, получившую название "The Devolver Album", двенадцатого ноября на Metal Assault Records. Видео на "Wherever And Everywhere" доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. Devolver



02. Play Me Overdrive Guitar



03. Never Borne



04. Wherever And Everywhere



05. Hesh Today



06. Here Comes Revenge



07. Numbernine



08. B. C. H. C.



09. The Damning Of Helleanor Hippie











