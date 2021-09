сегодня



SNARES OF SIXES готовят новый альбом



Группа SNARES OF SIXES, в состав которой входит основатель AGALLOCH Jason Walton, готовит к выпуску новую студийную работу "MoonBladder" на Nefarious Industries и Transcending Records. В качестве гостей в записи материала принимали участие Marius Sjøli (Sculptured, Fauna Timbre), Robert Hunter (Occulted Sound), Martti Hill (Barrowlands, Sculptured), Don Anderson (Agalloch, Sculptured), Toby Driver (Kayo Dot, Asva), Ron Varod (Kayo Dot, Psalm Zero), Ramin Hosseinabad, Peter Lee (Lawnmower Deth), Lauren Viera, (Dreadnought), Andy Winter (Winds, Age Of Silence), and Nick Wusz (Dolven). За сведение отвечал Jason Walton в Earth In Sound Studios, мастеринг выполнил James Plotkin (Khanate, Sunn O))), Merzbow), а оформление создали Bridget Bellavia и Marius Sjøli.







