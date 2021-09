все новости группы







20 сен 2021 : Новое видео MORGARTEN



Новое видео MORGARTEN



"Die Or Fight", новое видео группы MORGARTEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Cry Of The Lost", недавно выпущенного на Inner Wound Recordings.







