сегодня



Новое видео AEPHANEMER



"Panta Rhei", новое видео группы AEPHANEMER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Dream Of Wilderness", выходящего 19 ноября на Napalm Records в следующих вариантах:



CD Digipak

- Digital Album

- 1LP Gatefold Black

- 1LP Gatefold Black Die Hard Edition with album cover slipmat and patch (Napalm mailorder only, limited to 300)



Трек-лист:



"Land Of Hope"

"Antigone"

"Of Volition"

"Le Radeau de La Méduse"

"Roots And Leaves"

"Vague à l'âme"

"Strider"

"Panta Rhei"

"A Dream Of Wilderness"

"Old French Song" (Bonus Track)

"Le Radeau de La Méduse" (French Version - Bonus Track)







+0 -0



просмотров: 184