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MARYANN COTTON разогнал группу
MARYANN COTTON опубликовал следующее сообщение:
«Я буду краток, но я решил расстаться с группой, в основном из-за отсутствия энтузиазма. Я буду продолжать выступать как сольный артист, поскольку прежний состав больше не будет частью группы.
Хотя у моего басиста Hal Patino есть несколько важных дел, но он (по крайней мере) всё ещё будет участвовать в сочинении песен. Я не видел и не разговаривал с остальными ребятами больше года, с февраля 2020 года.
Мне жаль, что вы так долго не слышали новой музыки, но я обещаю, что ожидание закончилось, и совершенно новые песни появятся очень скоро. У меня за спиной американская команда и совершенно новая организация и коллектив. Я работаю без устали, и мне так хочется, чтобы вы услышали мою новую музыку.
Верьте: я люблю вас всех, и я увижу вас в туре, прежде чем вы это поймёте».
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hansi_hrb
Orgik
Evil3062
sanek_baa
Tomahawk
sanek_baa
for example
Хотя вот упомянутого здесь же Альпачино из Кинг Даймонда припоминаю.
Mich
hansi_hrb
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