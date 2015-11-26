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Maryann Cotton

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23 сен 2021 : 		 MARYANN COTTON разогнал группу

28 дек 2020 : 		 Новое видео MARYANN COTTON

20 май 2020 : 		 Новый альбом MARYANN COTTON выйдет летом

4 дек 2019 : 		 MARYANN COTTON собрались в оригинальном составе

20 авг 2019 : 		 MARYANN COTTON нашли лейбл

10 фев 2018 : 		 Новое видео MARYANN COTTON

29 сен 2017 : 		 Новая песня MARYANN COTTON

12 сен 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MARYANN COTTON

5 сен 2017 : 		 Новый альбом MARYANN COTTON выйдет осенью

20 июл 2017 : 		 Новое видео MARYANN COTTON

29 апр 2017 : 		 MARYANN COTTON закончил с записью нового альбома

1 апр 2017 : 		 Концертное видео MARYANN COTTON

14 мар 2017 : 		 MARYANN COTTON записывает новый материал

16 апр 2016 : 		 MARYANN COTTON был избит в Латвии

25 фев 2016 : 		 Оригинальный басист ALICE COOPER выступил с MARYANN COTTON

22 янв 2016 : 		 Новое видео MARYANN COTTON

4 ноя 2015 : 		 Семплы новых песен MARYANN COTTON

23 сен 2015 : 		 Трек-лист нового альбома MARYANN COTTON

28 авг 2015 : 		 Новый альбом MARYANN COTTON выйдет в ноябре

14 июл 2015 : 		 Новый альбом MARYANN COTTON выйдет летом

30 окт 2014 : 		 Концертное видео MARYANN COTTON

25 сен 2014 : 		 Новое видео MARYANN COTTON

21 янв 2014 : 		 Warren Huart будет сводить новый альбом MARYANN COTTON

5 сен 2013 : 		 Название нового альбом MARYANN COTTON

21 авг 2013 : 		 ALICE COOPER напишет песни для нового альбома MARYANN COTTON

25 мар 2013 : 		 Новый альбом MARYANN COTTON напомнит о 70-х
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MARYANN COTTON разогнал группу



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MARYANN COTTON опубликовал следующее сообщение:

«Я буду краток, но я решил расстаться с группой, в основном из-за отсутствия энтузиазма. Я буду продолжать выступать как сольный артист, поскольку прежний состав больше не будет частью группы.

Хотя у моего басиста Hal Patino есть несколько важных дел, но он (по крайней мере) всё ещё будет участвовать в сочинении песен. Я не видел и не разговаривал с остальными ребятами больше года, с февраля 2020 года.

Мне жаль, что вы так долго не слышали новой музыки, но я обещаю, что ожидание закончилось, и совершенно новые песни появятся очень скоро. У меня за спиной американская команда и совершенно новая организация и коллектив. Я работаю без устали, и мне так хочется, чтобы вы услышали мою новую музыку.

Верьте: я люблю вас всех, и я увижу вас в туре, прежде чем вы это поймёте».

MARYANN COTTON Officially Parts Ways With Band;



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

hansi_hrb


23 сен 2021, 11:26		Кто ты блеадь

Orgik


23 сен 2021, 11:35		хахааха, реально кто такой нахой

Evil3062


23 сен 2021, 11:42		тот же вопрос ты что такое?

sanek_baa


23 сен 2021, 13:24		хрен с горы

Tomahawk


23 сен 2021, 13:26		Якубеня уронила сосиску

sanek_baa


23 сен 2021, 13:46		Мэри Энн Коттон (англ. Mary Ann Cotton), урожденная Робсон (Robson) (31 октября 1832 — 24 марта 1873) — английская серийная убийца, осужденная за убийство своего пасынка Чарльза Эдварда Коттона. Точное количество ее жертв неизвестно, вероятно, она в течение двадцати лет отравила от 15 до 21 человека, среди которых трое ее мужей, любовник, мать и одиннадцать собственных детей.

for example


23 сен 2021, 14:10		Тем не менее чувак стабильно мелькает в новостях дарксайда уже 10 лет.

Хотя вот упомянутого здесь же Альпачино из Кинг Даймонда припоминаю.

Mich


23 сен 2021, 14:24		Альпачино из Кинг Даймонда - его отец )) Мэриана Коттона этого ))

hansi_hrb


23 сен 2021, 14:37		2,5 к слушателей на споте) крутой артист)


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