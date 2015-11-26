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Дебютный альбом TAO выйдет осенью
Британская группа TAO, в состав которой входят Karen Fell (вокал), Chris Gould (гитара) и Dave Rosingana (бас), выпустит дебютную работу, получившую название "Prophecy", 15 октября на Tarot Label Media. Продюсером материала был Gary Hughes (Ten), за сведение отвечал Dennis Ward в The TrakShak, Германия. Все песни написал Gary Hughes, запись проходила в Doghouse Studio, Blackpool, Англия.
Трек-лист:
"Nobody But You"
"Rock Brigade"
"Angels And Clandestine Fools"
"Breathe In, Breathe Out"
"Fire In The Sky"
"Might Just Break Your Heart"
"Prophecy"
"Fight Club"
"Nazarene"
"Gone Forever"
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