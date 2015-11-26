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TAO

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Дебютный альбом TAO выйдет осенью



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Британская группа TAO, в состав которой входят Karen Fell (вокал), Chris Gould (гитара) и Dave Rosingana (бас), выпустит дебютную работу, получившую название "Prophecy", 15 октября на Tarot Label Media. Продюсером материала был Gary Hughes (Ten), за сведение отвечал Dennis Ward в The TrakShak, Германия. Все песни написал Gary Hughes, запись проходила в Doghouse Studio, Blackpool, Англия.

Трек-лист:

"Nobody But You"
"Rock Brigade"
"Angels And Clandestine Fools"
"Breathe In, Breathe Out"
"Fire In The Sky"
"Might Just Break Your Heart"
"Prophecy"
"Fight Club"
"Nazarene"
"Gone Forever"

TAO Announce October Release Of Debut Album, Prophecy



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