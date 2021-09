все новости группы







Дебютный альбом TAO выйдет осенью



Дебютный альбом TAO выйдет осенью



Британская группа TAO, в состав которой входят Karen Fell (вокал), Chris Gould (гитара) и Dave Rosingana (бас), выпустит дебютную работу, получившую название "Prophecy", 15 октября на Tarot Label Media. Продюсером материала был Gary Hughes (Ten), за сведение отвечал Dennis Ward в The TrakShak, Германия. Все песни написал Gary Hughes, запись проходила в Doghouse Studio, Blackpool, Англия.



Трек-лист:



"Nobody But You"

"Rock Brigade"

"Angels And Clandestine Fools"

"Breathe In, Breathe Out"

"Fire In The Sky"

"Might Just Break Your Heart"

"Prophecy"

"Fight Club"

"Nazarene"

