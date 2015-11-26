Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 139
*Новая песня GHOST 84
*Новое видео KK'S PRIEST 40
*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 26
*Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми» 25
[= ||| все новости группы



*

Dirty Looks

*
| - |

|||| 13 окт 2021

Гитарист DIRTY LOOKS — о концертах в 2021 году



*
zoom
*
* *
Phil Lidel в рамках программы 80's Glam Metalcast рассказал о своей нынешней занятости:

«Dangerous Toys снова начали давать концерты. У нас есть даты на весь этот год, вплоть до марта 2022 года. В следующем году у нас также состоится круиз "Monsters of Rock". Новый альбом Dangerous Toys находится в процессе. Есть множество песен, которые уже написаны, и мы сочиняем ещё несколько. Это медленный процесс, но это будет очень круто. У нас также состоялось одно выступление в рамках Dirty Looks (оно прошло 18 сентября) со мной, Jack'ом Pyers'ом на басу, Gene'ом Barnett'ом на барабанах и Jason'ом McMaster'ом на вокале. Мы пытались сделать это в марте 2020 года, но из-за COVID всё отменилось. Мы даже пытались организовать концерт воссоединения, пока Хенрик был ещё жив, но у нас ничего не получилось. Так что наше новое выступление готовится уже много лет. Никогда не знаешь наверняка, может быть, мы ещё отыграем несколько концертов как Dirty Looks».

DIRTY LOOKS Guitarist PAUL LIDEL On Performing Live In 2021 -



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 201

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом