13 окт 2021



Гитарист DIRTY LOOKS — о концертах в 2021 году



Phil Lidel в рамках программы 80's Glam Metalcast рассказал о своей нынешней занятости:



«Dangerous Toys снова начали давать концерты. У нас есть даты на весь этот год, вплоть до марта 2022 года. В следующем году у нас также состоится круиз "Monsters of Rock". Новый альбом Dangerous Toys находится в процессе. Есть множество песен, которые уже написаны, и мы сочиняем ещё несколько. Это медленный процесс, но это будет очень круто. У нас также состоялось одно выступление в рамках Dirty Looks (оно прошло 18 сентября) со мной, Jack'ом Pyers'ом на басу, Gene'ом Barnett'ом на барабанах и Jason'ом McMaster'ом на вокале. Мы пытались сделать это в марте 2020 года, но из-за COVID всё отменилось. Мы даже пытались организовать концерт воссоединения, пока Хенрик был ещё жив, но у нас ничего не получилось. Так что наше новое выступление готовится уже много лет. Никогда не знаешь наверняка, может быть, мы ещё отыграем несколько концертов как Dirty Looks».







