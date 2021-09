сегодня



Музыканты CYHRA, NORTHTALE, REDEMPTION и KAMELOT в THE INTERNATIONAL METAL ARMY



THE INTERNATIONAL METAL ARMY опубликовали видео на собственное прочтение композиции Эда Ширана "Eraser".



Состав:



Jake E (Cyhra, ex-Amaranthe) — вокал;

Bill Hudson (NorthTale, TSO, Doro, ex-U.D.O) — гитара;

Mikael Planefeldt (NorthTale, Gathering of Kings) — бас;

Vikram Shankar (Redemption, Silent Skies) — клавишные;

Alex Landenburg (Kamelot, Cyhra) — барабаны.











