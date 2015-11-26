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Музыканты CYHRA, NORTHTALE, REDEMPTION и KAMELOT в THE INTERNATIONAL METAL ARMY
THE INTERNATIONAL METAL ARMY опубликовали видео на собственное прочтение композиции Эда Ширана "Eraser".
Состав:
Jake E (Cyhra, ex-Amaranthe) — вокал;
Bill Hudson (NorthTale, TSO, Doro, ex-U.D.O) — гитара;
Mikael Planefeldt (NorthTale, Gathering of Kings) — бас;
Vikram Shankar (Redemption, Silent Skies) — клавишные;
Alex Landenburg (Kamelot, Cyhra) — барабаны.
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CosmicBear
Compressorhead всё равно самые металлические из всех.
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