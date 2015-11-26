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The International Metal Army

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Музыканты CYHRA, NORTHTALE, REDEMPTION и KAMELOT в THE INTERNATIONAL METAL ARMY



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THE INTERNATIONAL METAL ARMY опубликовали видео на собственное прочтение композиции Эда Ширана "Eraser".

Состав:

Jake E (Cyhra, ex-Amaranthe) — вокал;
Bill Hudson (NorthTale, TSO, Doro, ex-U.D.O) — гитара;
Mikael Planefeldt (NorthTale, Gathering of Kings) — бас;
Vikram Shankar (Redemption, Silent Skies) — клавишные;
Alex Landenburg (Kamelot, Cyhra) — барабаны.






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

CosmicBear


25 сен 2021, 11:29		Кошмарные ударные.
Compressorhead всё равно самые металлические из всех.


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