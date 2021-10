сегодня



Новое видео TRIP THE WITCH



"Saturn We Miss You", новое видео группы TRIP THE WITCH, в состав которой входят гитарист и автор песен STONE TEMPLE PILOTS Dean DeLeo и Tom Bukovac, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Trip The Witch", запись которого проходила во время карантина.



Трек-лист:



01. Saturn We Miss You



02. Dressed To Kill Myself



03. Wall Of Sound



04. Fell From The Floor



05. Planet TD1



06. Surfside Lounge



07. We Lived Here



08. Space Wagon



09. The Bird Returns



10. Black Light / Reclaim My Time













