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Hollywood Gods N Monsters

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Бывший басист STEEL PANTER всплыл в HOLLYWOOD GODS N' MONSTERS



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Travis Haley (a.k.a. Lexxi Foxx) анонсировал создание нового коллектива HOLLYWOOD GODS N' MONSTERS в рамках которого он будет работать со своим другом и звездой программы MTV's "Pimp My Ride" Diggity Dave'ом.

Diggity Dave: «Не то чтобы он считал, что ему не под силу то множество талантов, которое было в STEEL PANTHER; просто он хотел исследовать разные виды музыки и был заинтригован тем, что я ему присылал».

Travis: «Я очень горжусь тем, чего я добился со своей другой группой. Ничто не может отменить воспоминания и товарищество, которые существовали все эти годы, но я просто почувствовал, что пришло время для чего-то нового. Когда я услышал эту музыку, я понял, что это та группа друзей и та музыка, с которой я хотел бы сотрудничать».

Former STEEL PANTHER Bassist TRAVIS HALEY (a.k.a. LEXXI FOXX) Is Back With New Band HOLLYWOOD GODS N



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