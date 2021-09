сегодня



Переиздание GUY MANN-DUDE выйдет с бонус-треками



Heaven And Hell Records объявили о заключении контракта с GUY MANN-DUDE и выпустят переиздание альбома "Mannic Distortion" тиражом 500 копий.



Трек-лист:



"Hand in Hand (Death Walks With Life)"

"Against the Grain"

"Blue Liquid Eyes"

"Broke Dick Dog"

"Faces in the Dark"

"Conformity (No, Not Me!)"

"Enemy"

"Swath of Carnage"

"Let Me Out"

"Gilda"

"Man Overboard"

"Frighten By His Own Shadow"

"No Stone Unturned"







+0 -0



просмотров: 167