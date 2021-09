сегодня



Концертное видео JADED STAR



"Adrian", новое видео группы JADED STAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Noble Demon".



Трек-лист:



"Female Fronted"

"Breathing Fire"

"A Pain All Mine"

"Maybe"

"Adrian"

"Children Of Chaos"

"Rise Up"

"We're The Heroes (A Song For Us)"

"Vertigo"

"Higher Than Love"







