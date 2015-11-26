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Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE в LYBICA
"Ferment", новое видео группы LYBICA, в состав которой входит барабанщик KILLSWITCH ENGAGE Justin Foley, доступно для просмотра ниже. Коллектив также заключил контракт с Metal Blade Records.
Состав:
Justin Foley: Guitar, Drums
Joey Johnson: Guitar
Doug French: Bass
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