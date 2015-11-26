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8 окт 2021 : Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE в LYBICA



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Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE в LYBICA



"Ferment", новое видео группы LYBICA, в состав которой входит барабанщик KILLSWITCH ENGAGE Justin Foley, доступно для просмотра ниже. Коллектив также заключил контракт с Metal Blade Records.



Состав:



Justin Foley: Guitar, Drums

Joey Johnson: Guitar

Doug French: Bass







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