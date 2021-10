сегодня



Видео с текстом от DEVIL CROSS



DEVIL CROSS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Warrior Deep Inside", которая взята из дебютного альбома "This Mortal Coil", релиз которого намечен на седьмое декабря на Fighter Records.



Трек-лист:



"Shattered Hopes"

"Warrior Deep Inside"

"Dark Spirits"

"Crush Kill"

"Devastation"

"She's Got The Mark"

"Burn The Witch"

"Slayer Of Dragons"

"This Mortal Coil"

"Dig Your Own Grave"

"Shattered Illusion" (Detente cover, CD bonus)







+0 -0



просмотров: 142