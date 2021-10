все новости группы







5 окт 2021 : JAG WIRE переиздают альбом



сегодня



JAG WIRE переиздают альбом



JAG WIRE переиздают дебютную пластинку 1985 года "Made In Heaven" с несколькими бонус-треками: двумя песнями группы SIN (из неё появилась Jag Ware), двумя концертными треками и новой композицией, записанной в этом году. Ремастеринг материала проводил клавишник группы, Vince Gilbert. Видео на "All My Love" доступно ниже.



Трек-лист:



"All My Love"

"Heat Of The Night"

"Traitor"

"Love Can’t Wait"

"Nothing At All"

"On The Run"

"Made In Heaven"

"Takin’ The City"

"Black Cat"

"Calling You"

"On The Run"

"Captured In Time"

"Rockin’ All Night"

"Magic Is Gone"

"Not Dead Yet"







