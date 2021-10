5 окт 2021



Новая песня SUNLESS



"Ascended Forms", новая песня группы SUNLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Ylem, выход которого запланирован на 29 октября на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Spiraling Into The Unfathomable"

"Ascended Forms"

"The Unraveling Of Arcane Past"

"Atramentous"

"Flesh-Particle Amalgamation"

"Forgotten (Remnants Of Life)"

"Perpetual Contortion"

"Molding Axioms Of The Metaphysical"







