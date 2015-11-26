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Fearout

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Новое видео FEAROUT



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"Point Blank Range", новое видео группы FEAROUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bleedthrough", выходящего пятого ноября на Inverse Records.

Трек-лист:

"That Was the Day I Decided To Start Using Hard Drugs"
"The End of the Beginning"
"Point Blank Range"
"Obsession"
"Nevermore"
"Which One of You"
"Smokescreen"
"Fist. Dreams. Insanity."
"Half-Empty Man"
"What’s In The Box"
"Betrayal"
"Bring Me Down"

Finland's FEAROUT Release New Single / Video



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