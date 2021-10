все новости группы







Новое видео FEAROUT



"Point Blank Range", новое видео группы FEAROUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bleedthrough", выходящего пятого ноября на Inverse Records.



Трек-лист:



"That Was the Day I Decided To Start Using Hard Drugs"

"The End of the Beginning"

"Point Blank Range"

"Obsession"

"Nevermore"

"Which One of You"

"Smokescreen"

"Fist. Dreams. Insanity."

"Half-Empty Man"

"What’s In The Box"

"Betrayal"

