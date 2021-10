сегодня



Новая песня SOLAR CROSS



"Bloodstreams", новая песня группы SOLAR CROSS, в состав которой входят бывшие участники OMNIUM GATHERUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Echoes Of The Eternal Word", выход которого запланирован на 19 ноября на Transcending Records.



Трек-лист:



“Kaukomieli”

“Jatuli”

“Bloodstreams”

“Valkoparta”

“The Ever-Unfolding”

“High God”

“The Wheel Turns”

“Mother Of Wolves”

“Technophiliac Trance”

“Vipunen”

“From Secret Sauce”

“Golden, Crowned And Pure”







