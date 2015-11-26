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Steve Foglia

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|||| 13 окт 2021

STEVE STEVENS назвал LARS'a ULRICH'a великим барабанщиком



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В недавнем интервью "I Ask No One With Kevin Re LoVullo" гитарист Billy Idol'a Steve Stevens высказал своё мнение о METALLICA — как с точки зрения музыкальности группы, так и насчёт её влияния на жанр хэви-металла в целом:

«Я думаю, что они — BLACK SABBATH нового поколения в том, что касается их вклада, их влияния, их уникальности и готовности делать то, что не было нормой. И так всегда происходит с великими, когда люди говорят: "Да, мы не будем делать это так, как это делалось раньше". И риффы James'a [Hetfield'a]...

Иногда люди говорят: "Lars [Ulrich] — не самый техничный барабанщик". Но дело в том, что великие барабанщики сочиняют великие партии. Есть два пути: вы можете сосредоточиться на технических способностях и поддерживать ровный ритм или что-то ещё, но есть парень вроде Lars'a, который действительно является соавтором. Он по-настоящему слушает то, что делает James, и перекладывает эти гитарные партии на партии барабанов и компонует всё. И я думаю, что именно это делает барабанщика великим, потому что некоторые из этих барабанных партий действительно изобретательны. Я считаю его великим барабанщиком именно по этой причине. А ещё он лидер группы, который привёл эту группу к невероятным высотам.

Так что, чувак, я испытываю к этим парням огромное уважение — к каждому из них. И я знал [басиста] Robert'a Trujillo, с которым я джемовал раньше, и он просто монстр. Когда он пришёл в группу, я подумал: "Ну вот, они нашли правильного парня"».

STEVE STEVENS: Why LARS ULRICH Is A





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