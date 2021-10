сегодня



Бывший вокалист GREAT WHITE в LAND OF GYPSIES



"Shattered", новое видео группы LAND OF GYPSIES, в состав которого входят Terry Ilous (XYZ, ex-GREAT WHITE) и Fabrizio Grossi (Glenn Hughes, SUPERSONIC BLUES MACHINE, Eric Gales), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного одноименного альбома, выходящего десятого декабря:



01. Believe



02. Shattered



03. Trouble



04. Give Me Love



05. Somewhere Down The Line



06. Rescue Me



07. Ordinary Man



08. Run Away



09. Long Summer Day



10. Rambling Man



11. Get It Right













+0 -0



просмотров: 98