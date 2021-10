сегодня



Новый альбом BOURBON HOUSE выйдет осенью



BOURBON HOUSE выпустят новую работу, получившую название "Into The Red", 22 октября на PACgroove Records.



Трек-лист:



"Dead In The Water"

"6000 Miles"

"Bad For Me"

"Too High To Care"

"I Got Trouble"

"Lovesick"

"Devil On My Heels"

"Keep Your Head"

"Slow Burn"

"Unavailable"







