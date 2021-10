сегодня



Новое видео STAIN THE CANVAS



"Condemned", новое видео группы STAIN THE CANVAS feat. Telle Smith из THE WORD ALIVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "We're All Condemned", выходящего в 2022 году.







