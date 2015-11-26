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Музыканты DEADGUY, GOOD CLEAN FUN в ATOM DRIVER



“High Protocol Party”, новая песня группы ATOM DRIVER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Is Anything Alright".



Трек-лист:



“Easy Lover”

“High Protocol Party”

“Happy”

“I’ve Turned Into A Monster”

“Seven”

“Porchlight”





<a href="https://atomdriver.bandcamp.com/album/is-anything-alright">Is Anything Alright by Atom Driver</a></div>





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