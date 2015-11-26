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Atom Driver

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Музыканты DEADGUY, GOOD CLEAN FUN в ATOM DRIVER



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“High Protocol Party”, новая песня группы ATOM DRIVER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Is Anything Alright".

Трек-лист:

“Easy Lover”
“High Protocol Party”
“Happy”
“I’ve Turned Into A Monster”
“Seven”
“Porchlight”

ATOM DRIVER Feat. Current/Former Members Of DEADGUY, GOOD CLEAN FUN To Release Is Anything Alright EP




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