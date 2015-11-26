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Malefic Throne

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Вокалист MORBID ANGEL собрал супергруппу



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"Deciding The Hierarchy", новая песня группы MALEFIC THRONE, в состав которой входят гитарист Gene Palubicki (PERDITION TEMPLE, ANGELCORPSE, BLASPHEMIC CRUELTY), вокалист/басист Steve Tucker (MORBID ANGEL, WARFATHER) и барабанщик John Longstreth (ORIGIN, HATE ETERNAL, ex-ANGELCORPSE), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР "Malefic Throne", выход которого намечен на этот год на Hells Headbangers.

MORBID ANGEL's STEVE TUCKER Launches Death Metal 'Supergroup' MALEFIC THRONE





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