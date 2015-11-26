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Malefic Throne

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14 окт 2021 : Вокалист MORBID ANGEL собрал супергруппу



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Вокалист MORBID ANGEL собрал супергруппу



"Deciding The Hierarchy", новая песня группы MALEFIC THRONE, в состав которой входят гитарист Gene Palubicki (PERDITION TEMPLE, ANGELCORPSE, BLASPHEMIC CRUELTY), вокалист/басист Steve Tucker (MORBID ANGEL, WARFATHER) и барабанщик John Longstreth (ORIGIN, HATE ETERNAL, ex-ANGELCORPSE), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР "Malefic Throne", выход которого намечен на этот год на Hells Headbangers.







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