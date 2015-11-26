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Бывший гитарист OZZY OSBOURNE на новом альбоме WICKED SENSATION



Группа WICKED SENSATION, в состав которой входит бывший вокалист ACCEPT David Reece, выпустит новую работу, получившую название "Outbreak", семнадцатого декабря. В качестве специального гостя в записи композиции “Light In The Dark” принимал участие Gus G. (Firewind, ex-Ozzy).





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