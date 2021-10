сегодня



Вокалист ROTTING CHRIST в новом треке ANOMALIE



"Trance V: Cerulean Sun", новая песня группы ANOMALIE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Tranceformation".



Трек-лист:



"Trance I: The Tree"

"Trance II: Relics" feat. Nornagest of Enthroned

"Trance III: Alive"

"Trance IV: Nemesis"

"Trance V: Cerulean Sun" feat. Sakis Tolis of Rotting Christ

"Trance VI: Eternal Burden"

"Trance VII: Feverdream" (Bonus Track)







+0 -0



просмотров: 118