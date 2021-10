сегодня



Видео с текстом от INFECTED CHAOS



INFECTED CHAOS опубликовали официальное видео с текстом на песню "When Yonder Calls My Name". Этот трек взят из альбома "Dead Aesthetics".



Трек-лист:



"When Yonder Calls My Name"

"Hollow Chars"

"Eager Breed The Gods Of Pestilence"

"Gehenna"

"Iron Nights"

"And Thus I Fell"

"Death Metal Shock Prayer"

"Pitch Black Fever"

"Away"

"Lethargia"

"Of Death And Birth"







