Новый альбом CAPRICORN выйдет весной



CAPRICORN выпустят новую работу, получившую название "For The Restless", 25 марта следующего года на Wild Kingdom.



Трек-лист:



"The Searcher"

"Self Pity"

"Long Gone Heroes"

"Revolution Boogie"

"Hold On/Hold Out"

"Got To Go"

"It Ain’t Me"

"Night Of The Lonely Hearts"

"Rock N’ Roll Congregation"

"Got You Where They Want To"







