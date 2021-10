сегодня



Новый ЕР CHAOSFEAR выйдет осенью



Второго ноября CHAOSFEAR выпустят новый ЕР, получивший название "Be The Light In Dark Day".



Трек-лист:



"Until Your Last Breath"

"Eternally"

"A Pit Of Sadness"







