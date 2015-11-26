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Из MESSIAH ушёл вокалист



Andy Kaina принял решение покинуть состав MESSIAH и сосредоточиться на личной жизни. Он находился в составе группы с 1989 по 1993 и с 2018 по 2021 годы.



«Этим летом Andy сообщил нам, что он хочет сосредоточиться на своей личной жизни. Другими словами, Andy покидает MESSIAH. Он был нашим вокалистом с 1989 по 1993 годы и с 2018 по конец 2021 года, так что он был частью группы на протяжении 8 лет. Мы горды и благодарны, что смогли вместе записать альбомы "Choir Of Horrors", "Rotten Perish" и наш новый альбом "Fracmont". Мы расстаёмся как друзья и благодарны ему за его время, проведённое с командой, и желаем ему всего наилучшего в его новой главе!



Свой прощальный концерт он даст 20 ноября в Лангентале в Old Capitol (Швейцария). Специальные гости: Requiem. Не пропустите, давайте попрощаемся с ним на большой вечеринке! Увидимся там!



Мы уже интенсивно ищем преемника и надеемся представить его вам в ближайшее время. Мы чрезвычайно мотивированы и с нетерпением ждём всего, что готовит для коллектива будущее!»





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