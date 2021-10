сегодня



Новая песня GROUNDBREAKER



"There's No Tomorrow", новая песня группы GROUNDBREAKER, в состав которой входят Steve Overland из FM и Robert Säll из WORK OF ART и W.E.T., доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Soul To Soul", выход которого намечен на 12 ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



1. Standing On The Edge Of A Broken Dream

2. Soul To Soul

3. Captain Of Our Love

4. Evermore

5. Wild World

6. Carrie

7. Fighting For Love

8. It Don't Get Better Than This

9. There's No Tomorrow

10. When Lightning Strikes

11. Til The End Of Time

12. Leap Of Faith







