Новое видео CONFUSION MASTER



"Viking X", новое видео группы CONFUSION MASTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Haunted, выходящего 19 ноября на Exile On Mainstream.



Трек-лист:



"Viking X"

"The Cannibal County Maniac"

"Casket Down"

"Jaw On A Hook"

"Haunted" (Digital / CD / Limited fan's edition bonus track)

"Under The Sign Of The Reptile Master" (Digital / Limited fan's edition bonus track)







