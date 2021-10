сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома ENEMY OF THE ENEMY



ENEMY OF THE ENEMY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома The Last Dance, выход которого намечен на Wormholedeath:



"A Bright Warning"

"The Last Dance"

"Alien"

"BlackStars"

"Outta Here"

"Redemption"

"The Devil In Me"

"The Choice"

"SuperGreen"

"Believe"

"Born Unchained"

"When The Sun Goes Down"







просмотров: 227