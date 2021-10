все новости группы







24 окт 2021 : FATHOM FAREWELL выпустили Кракена



24 окт 2021



FATHOM FAREWELL выпустили Кракена



"Save Your Breath”, новое видео группы FATHOM FAREWELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Kraken, выходящего 22 октября:



"Kraken"

"Eulogy"

"In Time"

"Nameless City"

"Save Your Breath"







