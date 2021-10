сегодня



Видео с текстом от ZORNHEYM



"The Revelation", видео с текстом от группы ZORNHEYM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Zornheim Sleep Experiment", выход которого состоялся 22 октября на Noble Demon.



Трек-лист:



"Corpus Vile"

"An Evil Within"

"Dead Silence"

"Keep The Devil Away"

"Slumber Comes In Time"

"Black Nine"

"The Veiling Of Bettelheims Eye"

"The Revelation"

"Keep Cutting"

"The Madness That Lurks Within" (Epilogue)







