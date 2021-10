сегодня



Новое видео ETERNAL FLAME



"Rage", новое видео группы ETERNAL FLAME, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Gravitation, выходящего 29 октября на ROAR! Rock of Angels Records:



"Awakening"

"Rage"

"Hard Times For Dreamers"

"Love Returns"

"Damien"

"No Way To Hide"

"I’m Gonna Miss You Tonight"

"Strange Game Called Love"

"Stay In The Middle Of The Night"

"Higher Fire"

"Fallin"

"Hungarian Dance #5"







